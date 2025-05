Corriere Fiorentino: “Gosens è della Fiorentina, scattato il riscatto da 7,5 milioni. Ma salterà il Betis?”

Nella serata amara dell’Olimpico per la Fiorentina, una buona notizia è arrivata con la conferma ufficiale del riscatto di Robin Gosens. Il laterale tedesco, grazie alla presenza da titolare contro la Roma, ha raggiunto il numero minimo di minuti e partite per far scattare l’obbligo d’acquisto da 7,5 milioni di euro previsto nell’accordo con l’Union Berlino. Il club viola, in realtà, era già deciso a tenerlo a titolo definitivo fino al 2028, colpito non solo dalle sue doti tecniche e tattiche, ma anche dalla sua leadership e personalità.

Gosens ha avuto una stagione importante con la maglia viola: 6 gol (5 in Serie A e 1 in Conference) e 9 assist complessivi, molti dei quali decisivi in partite chiave come quelle contro Monza, Genoa, Lecce e Cagliari. E stato spesso determinante anche nei momenti di emergenza offensiva, soprattutto quando Kean era indisponibile. Nonostante una prova sottotono a Roma — dovuta a un problema fisico che lo ha costretto al cambio a fine primo tempo — il suo contributo resta fondamentale.

Proprio contro la Roma, però, Gosens è stato sfortunato protagonista anche nell’azione che ha portato al gol decisivo di Dovbyk, con una copertura imperfetta su Shomurodov e nella marcatura successiva. Palladino ha confermato che il giocatore non era al meglio, avendo vomitato durante il primo tempo. In vista del ritorno con il Betis, sarà importante valutare le sue condizioni, perché la Fiorentina ha bisogno di leader come lui per reagire alla doppia sconfitta tra Siviglia e Roma e rilanciare la corsa verso la finale di Conference. Lo scrive il Corriere Fiorentino.