Corriere Fiorentino: “Gonfiore alla tibia per Kean, entro 36 ore si capirà se con il Parma sarà titolare”

Kean ha preso una forte botta contro lo Jagiellonia

Molto più banale (purtroppo) la risposta a chi si chiedeva come mai, sul 2-0, Vanoli non abbia rischiato le due punte ma abbia tirato fuori Kean. Moise infatti contro lo Jagiellonia ha preso una forte botta alla tibia e a Udine è stato nuovamente toccato duro. Niente di muscolare o di collegabile alla caviglia malconcia, per fortuna, ma il gonfiore c’è e soltanto nel giro delle prossime 24-36 ore si capirà se domenica, col Parma, potrà partire dall’inizio. Nel frattempo, nonostante un (comprensibile) fastidio, è Paratici a farsi carico della crisi. Lo scrive il Corriere Fiorentino. 

