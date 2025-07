Corriere Fiorentino: “Futuro Beltran in bilico, Pioli lo osserva. Timidi sondaggi di River e Galatasaray”

Come ribadito anche ieri da Pioli stesso, la Fiorentina potrebbe attendere la fine della tournée inglese, a metà agosto, per avviare nuove trattative, data la volontà del neo tecnico viola di valutare gli elementi che sono già a disposizione. Al vaglio anche la posizione di Lucas Beltran. Per l’attaccante argentino, sul quale si registrano solo timidi sondaggi del River Plate e del Galatasaray, l’apertura del nuovo tecnico viola ieri in conferenza stampa («Lo apprezzavo già quando ero al Milan«) può cambiare lo scenario estivo, rallentando anche il corteggiamento per l’empolese Sebastiano Esposito considerato primo nome per la sua eventuale sostituzione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.