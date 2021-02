Corriere Fiorentino, Fiorentina, ora è vietato sbagliare o si rischia una corsa fino all’ultimo per restare in A

La situazione dopo la sconfitta rimediata con l’Inter è di nuovo preoccupante. Dopo qualche settimana in zona gialla la banda di Prandelli rischia per intendersi di retrocedere in zona arancione. Là dietro infatti, c’è un’ammucchiata di squadre che non ha nessuna intenzione di arrendersi. Dal Genoa in giù infatti, ci sono nove squadre in undici punti e i viola sono esattamente nel mezzo. I prossimi sono appuntamenti da non sbagliare. Vale per le gare con Sampdoria e Spezia e allo stesso modo per la trasferta di Udine. Non solo. Perchè dopo il confronto con la Roma anche le due gare successive si possono tranquillamente iscrivere alla voce scontri diretti. Sarà una passeggiata tranquilla o una corsa disperata fino all’ultima giornata? Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, FIORENTINA, VIETATO SBAGLIARE LA PROGRAMMAZIONE: A GIUGNO SCADRANNO MOLTI CONTRATTI