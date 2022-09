Corriere Fiorentino: “Fiorentina, servono dei leader. Tutti bravi calciatori, ma mancano i fuoriclasse”

Sulle pagine del Corriere Fiorentino, Sandro Picchi, ha così analizzato la rosa della Fiorentina: “Cosa manca alla squadra non è la costruzione ma, come direbbero i tecnici, la finalizzazione. […] Il gioco della Fiorentina non è irresistibile né mediocre, ma comunque di buona o almeno discreta fattura. […] Ma questo campionato ha molte partite da disputare e molte cose da dire ancora. E forse anche molti rischi da evitare. Nell’attuale squadra della Fiorentina non ci sono giocatori mediocri, ma neanche leader ed è su questo miglioramento che la società — pensando anche allo stadio e al centro sportivo — probabilmente sta lavorando. Fuoriclasse assenti, e senza di loro il viaggio è in seconda classe, col posto in piedi”.