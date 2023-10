Corriere Fiorentino: “Fiorentina in Champions ma è presto per farsi illusioni: questi 14 punti però pesano”

Doveva vincere, e ha vinto. Doveva spendere il giusto in vista dei prossimi impegni, e l’ha fatto. Sperava che si sbloccasse (almeno) un centravanti. Ed è arrivato il gol di Nzola. Soprattutto, doveva dimostrare che pian piano sta acquisendo la mentalità giusta per star lì, in mezzo alle grandi, fino alla fine. La Fiorentina è in piena zona Champions e sarà anche presto (lo è) per farsi illusioni ma di sicuro questi 14 punti pesano tanto. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

