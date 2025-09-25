Corriere Fiorentino: “Fiorentina costretta a puntare su Fortini. In estate rifiutata offerta della Roma per lui”

Per la Fiorentina l’assenza di Lamptey costringe a puntare sul giovane Niccolò Fortini, che già contro il Como ha mostrato segnali incoraggianti nonostante il contesto complicato. La società, in estate, aveva rifiutato le offerte di prestito (anche dalla Roma) per trattenere il ragazzo cresciuto nel vivaio viola, e oggi quella scelta si rivela preziosa. Per Fortini l’esordio in Serie A è stato un sogno realizzato, come scritto sui social, e con l’infortunio del compagno troverà sicuramente più spazio tra campionato e Conference League, diventando una risorsa fondamentale per Pioli. Lo scrive il Corriere Fiorentino.