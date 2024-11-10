Corriere Fiorentino: “Fiorentina col fiatone, il corto muso può non bastare. Col Verona serve brillantezza”

E lo scontro diretto di stasera tra Inter e Napoli offre addirittura l'opportunità di guadagnare punti su chi sta davanti

L'ultima volta al Franchi è stato un trionfo, una serata da sogno, quella del 5-1 alla Roma. Gol, spettacolo, probabilmente il punto più alto dall'inizio della stagione. Era il 27 ottobre e da allora la Fiorentina ha giocato tre volte in trasferta. Genoa, Torno, Apoel lontano dal Franchi, tre partite in cui si è avuto qualche segnale di comprensibile stanchezza da parte della squadra di Palladino. L'impressione è che stavolta i ragazzi di Palladino siano arrivati col fiato un po' corto alla vigilia della pausa per le Nazionali e un po' di riposo adesso sembra non dispiacere a nessuno.

Prima però un altro esame: Palladino e i suoi dovranno dimostrare di saper andare oltre la stanchezza ritrovando, se possibile, almeno un pizzico di quella brillantezza che nelle ultime uscite è parsa appannata. Vincere di "corto muso" è segno di maturità, ma non può sempre funzionare. Oggi servirà puntare sui giocatori di talento, e Kean, Beltran, Colpani e Sottil saranno di nuovo titolari dopo il riposo europeo.

E lo scontro diretto di stasera tra Inter e Napoli offre addirittura l'opportunità di guadagnare punti su chi sta davanti e issarsi al secondo posto. Roba nemmeno lontanamente immaginabile in estate ma che, arrivati alla pausa di novembre, rende difficile nascondere le proprie ambizioni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/moretto-su-maldini-anche-la-fiorentina-clausola-da-12-milioni-concorrenza-di-napoli-e-atalanta/276249/