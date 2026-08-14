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Corriere Fiorentino: "Fagioli può essere ceduto, aumenta la possibilità. Ma servono almeno 30 milioni"

In caso di cessione, da non escludere che possano arrivare due centrocampisti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 08:52
Corriere Fiorentino: "Fagioli può essere ceduto, aumenta la possibilità. Ma servono almeno 30 milioni" - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fagioli
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Da tenere d'occhio anche la situazione di Nicolò Fagioli: col passare dei giorni sembrano aumentare le possibilità che il regista possa finire sul mercato. In quel caso servirebbero non meno di 30 milioni per far sedere i viola a trattare – e non è da escludere che i centrocampisti in arrivo possano essere due. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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