Corriere Fiorentino: "Fagioli può essere ceduto, aumenta la possibilità. Ma servono almeno 30 milioni"
In caso di cessione, da non escludere che possano arrivare due centrocampisti
A cura di Redazione Labaroviola
14 agosto 2026 08:52
Da tenere d'occhio anche la situazione di Nicolò Fagioli: col passare dei giorni sembrano aumentare le possibilità che il regista possa finire sul mercato. In quel caso servirebbero non meno di 30 milioni per far sedere i viola a trattare – e non è da escludere che i centrocampisti in arrivo possano essere due. Lo scrive il Corriere Fiorentino.