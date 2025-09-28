Corriere Fiorentino fa chiarezza: “Oggi conta più l’atteggiamento della tattica”

Più che la tattica, conterà l’atteggiamento. Stefano Pioli l’ha detto presentando la sfida, e l’ha ripetuto come un ossesso ai suoi giocatori: servono testa, cuore e orgoglio. Il resto, verrà di conseguenza.

Certo, ciò non significa che spartito e organizzazione non contino, perché il mister è uno che ama curare ogni dettaglio e tutto vuole meno che una squadra senza identità. Per questo sta continuando a lavorare per trovare finalmente la Fiorentina coraggiosa e offensiva che ha in mente fin dall’estate ma sa altrettanto bene, il tecnico, come ci siano momenti nei quali è l’aspetto caratteriale a prendere il sopravvento.Dalla sfida di oggi insomma si aspetta soprattutto questo: una reazione forte. Lo scrive il Corriere Fiorentino.