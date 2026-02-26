26 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:46

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino evidenzia: “18 punti per la Fiorentina nelle ultime 11 giornate in Serie A. Quasi dimezzati i gol subiti”

Firenze, Stadio Franchi, 24.02.2026, Fiorentina-Pisa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino evidenzia: “18 punti per la Fiorentina nelle ultime 11 giornate in Serie A. Quasi dimezzati i gol subiti”

Redazione

26 Febbraio · 10:00

Aggiornamento: 26 Febbraio 2026 · 10:00

TAG:

Fiorentina

Condividi:

di

Nelle ultime 11 gare in A, Vanoli può vantare l'ottavo rendimento per punti ottenuti

In campionato la Fiorentina ha raccolto 18 punti nelle ultime 11 giornate, un trend che ha consentito di affievolire almeno in parte il peso dei soli 6 punti ottenuti nelle prime 15. In tale sequenza la squadra di Vanoli può vantare l’ottavo rendimento per punti ottenuti, e se offensivamente parlando la Fiorentina ha visto crescere le proprie conclusioni da 2,73 a 5,09 ogni 90 minuti, con una ritrovata precisione nei passaggi (7 nelle ultime 11 sopra l’86%) e più dribbling (da 6 a 9,45), difensivamente i gigliati sono passati da 1,7 (nelle prime 15) a 1,18 gol subiti (nelle ultime 11) e da 5,06 a 3,9 conclusioni subite ogni 90 minuti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio