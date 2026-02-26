Corriere Fiorentino evidenzia: “18 punti per la Fiorentina nelle ultime 11 giornate in Serie A. Quasi dimezzati i gol subiti”

In campionato la Fiorentina ha raccolto 18 punti nelle ultime 11 giornate, un trend che ha consentito di affievolire almeno in parte il peso dei soli 6 punti ottenuti nelle prime 15. In tale sequenza la squadra di Vanoli può vantare l’ottavo rendimento per punti ottenuti, e se offensivamente parlando la Fiorentina ha visto crescere le proprie conclusioni da 2,73 a 5,09 ogni 90 minuti, con una ritrovata precisione nei passaggi (7 nelle ultime 11 sopra l’86%) e più dribbling (da 6 a 9,45), difensivamente i gigliati sono passati da 1,7 (nelle prime 15) a 1,18 gol subiti (nelle ultime 11) e da 5,06 a 3,9 conclusioni subite ogni 90 minuti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.