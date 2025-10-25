25 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino: “Dzeko ha mal digerito la sostituzione al 45’ contro il Napoli”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere Fiorentino: “Dzeko ha mal digerito la sostituzione al 45’ contro il Napoli”

Redazione

25 Ottobre · 09:34

Aggiornamento: 25 Ottobre 2025 · 09:34

TAG:

DzekoFiorentina

Condividi:

di

Dzeko non sta vivendo benissimo il ruolo di seconda linea

Dzeko, ha marchiato a fuoco la gara. «Giochiamo meglio con due attaccanti», ha detto il bosniaco. “Ora non ci possiamo permettere tre giocatori offensivi — gli ha risposto Pioli — comunque Edin è un grande giocatore e sa dov’è il mio ufficio”. Un dialogo a distanza che testimonia come il bosniaco non stia vivendo benissimo il ruolo di seconda linea (ha mal digerito soprattutto la sostituzione al 45′ col Napoli) ma che racconta anche di come la rabbia possa esser trasformata in energia positiva e di come, da sani confronti tra persone intelligenti, venga sempre fuori qualcosa di buono. In fondo, specie ora che alle porte c’è il trittico Bologna-Inter-Lecce, è questo che vuole l’allenatore viola. Che gli «assenti» rispondano sul campo, oltre e più che a parole, che lo mettano in difficoltà e che gli dimostrino di avere ragione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio