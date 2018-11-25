Corriere Fiorentino, doveva essere la partita di Pjaca, invece sarà tridente di rottura. Pioli...
Questo uno stralcio dell’articolo pubblicato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino con la firma di Stefano Rossi:Doveva essere la sua partita, quella della svolta per lasciarsi alle spalle u...
Questo uno stralcio dell’articolo pubblicato nell’edizione odierna de Il Corriere Fiorentino con la firma di Stefano Rossi:
Doveva essere la sua partita, quella della svolta per lasciarsi alle spalle un avvio di stagione altalenante. E invece oggi Pjaca a Bologna non ci sarà. Una lombalgia acuta, accusata con la Nazionale croata, lo ha fermato. Pioli proverà a farlo allenare col gruppo già martedì prossimo, ma intanto da tre giorni si è concentrato sulle soluzioni alternative per il reparto offensivo.
«Questa assenza cambierà qualcosa ma ho comunque tante soluzioni». L’allenatore non si è voluto sbilanciare, provando a trasformare in vantaggio quest’assenza dell’ultimo minuto. Durante la sosta, al netto di oltre dieci giocatori assenti per gli impegni con le nazionali, sono state provate diverse soluzioni. E adesso Pioli sembra orientato verso una soluzione di rottura piuttosto che di continuità. Con Simeone nel ruolo di centravanti e Chiesa sulla fascia sinistra dovrebbe toccare a Gerson.