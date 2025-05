Corriere Fiorentino: “Dodò? La Fiorentina ha offerto rinnovo fino al 2030. Ma per 25 milioni andrà via”

La situazione tra Dodò e la Fiorentina si è incrinata nonostante le premesse di un rapporto destinato a durare. Il difensore brasiliano aveva più volte manifestato il suo amore per il club, sia a parole che con gesti simbolici, arrivando persino a promettere di non trasferirsi mai alla Juventus per rispetto verso Joe Barone. Tuttavia, negli ultimi mesi, l’entusiasmo iniziale ha lasciato spazio a incomprensioni e silenzi che hanno deteriorato il clima tra le parti.

Il nodo principale sembra essere la mancanza di un’offerta concreta di rinnovo da parte della Fiorentina, nonostante la disponibilità espressa da Dodò fin dall’inizio della stagione. Il club, consapevole di avere un contratto valido fino al 2027, ha scelto di temporeggiare, ritenendo che fossero manovre dell’agente a destabilizzare l’ambiente con voci di mercato su club prestigiosi. Dodò, sentendosi ignorato, ha cambiato atteggiamento e ha autorizzato il suo entourage a valutare altre proposte, alimentando ulteriori tensioni.

Solo recentemente la Fiorentina ha avanzato un’offerta di prolungamento fino al 2030 con un aumento dell’ingaggio, ma non ha ricevuto alcuna risposta, interpretata come un rifiuto. Questo silenzio ha infastidito la dirigenza e il presidente Commisso, che ora non intendono fare sconti: Dodò resterà salvo offerte da almeno 25 milioni. Un epilogo già visto nel calcio moderno, dove le promesse lasciano spesso il passo a logiche di mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.