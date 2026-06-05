Corriere Fiorentino: “Dodò destinato alla cessione ma la Roma deve avvicinarsi ai 15 milioni richiesti”

I calciatori più pagati sono quelli con più mercato a disposizione

Sono proprio i calciatori più pagati quelli con più mercato a disposizione, da Kean a Gudmundsson fino a Dodò, quest’ultimo destinato a fare le valigie con la Roma che deve però avvicinarsi ai 15 milioni richiesti dalla Fiorentina.

I viola si stanno già guardando intorno in cerca di alternative come il portoghese Joao Mario di rientro alla Juventus dal prestito al Bologna, anche perché seppure il Mondiale sia destinato a rallentare gli affari Paratici farà bene a preparare diversi scenari, tanto più a destra dove pure Fortini può partire visto il contratto non ancora rinnovato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.