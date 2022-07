Corriere Fiorentino, Dodò arriverà martedì per visite e firma: pronto quinquennale a 1,5 milioni più bonus 

I due dirigenti viola nella giornata di ieri hanno definito anche il quarto colpo di questo inizio di mercato 2022-23. Si tratta del terzino brasiliano Dodò, per il quale era in corso da tempo una delicata (e difficilissima) trattativa con lo Shakhtar Donetsk. Adesso insomma, non resta che aspettarlo a Firenze per visite mediche e firma sul contratto (cinque anni per circa 1,5 milioni più bonus a stagione) e il giorno buono dovrebbe essere quello di martedì. Per metà della prossima settimana insomma, Italiano a Moena potrà contare su gran parte della formazione (titolare) con la quale dovrà affrontare la stagione. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

