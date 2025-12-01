1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:35

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere Fiorentino distrugge Piccoli: “Non regge un pallone, è più a terra che in piedi come un fuscello”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

1 Dicembre · 09:21

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 09:21

Fiorentinapiccoli

"Poteva segnare dopo pochi minuti e sbaglia"

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo anche un 4,5 a Roberto Piccoli: “Poteva segnare dopo pochi minuti, e sbaglia, poi è bravo Carnesecchi. Non regge un pallone, è più a terra che in piedi neanche fosse un fuscello”.

