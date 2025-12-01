Corriere Fiorentino distrugge Piccoli: “Non regge un pallone, è più a terra che in piedi come un fuscello”

Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo anche un 4,5 a Roberto Piccoli: “Poteva segnare dopo pochi minuti, e sbaglia, poi è bravo Carnesecchi. Non regge un pallone, è più a terra che in piedi neanche fosse un fuscello”.
1 Dicembre · 09:21
Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 09:21
TAG:Fiorentinapiccoli
Condividi:
Nelle pagine del Corriere Fiorentino troviamo anche un 4,5 a Roberto Piccoli: “Poteva segnare dopo pochi minuti, e sbaglia, poi è bravo Carnesecchi. Non regge un pallone, è più a terra che in piedi neanche fosse un fuscello”.