Corriere Fiorentino: “Della faraonica campagna acquisti ne sono rimasti tre. La Fiorentina ha cancellato tutto”

Più che una sessione invernale è sembrato un riadattamento di Highlander. «Ne resterà soltanto uno» era il titolo del quel film e ad un certo punto, la Fiorentina sembrava volerlo prendere alla lettera. Il riferimento è ad un ribaltone che ha comunque del clamoroso. Da giugno, ad oggi. In sei mesi, è come se il club viola avesse rinnegato se stesso. Dall’allenatore al d.s. per arrivare ai calciatori. Quasi tutti spazzati via da un ciclone arrivato senza avvisare e capace di lasciare tante maceria e una classifica da ricostruire.

Torniamo indietro all’estate scorsa quindi, e a quella campagna acquisti da oltre 90 milioni che aveva illuso molti, Stefano Pioli in primis, di poter ambire al bersaglio grossissima della zona Champions: Edin Dzeko (arrivato a parametro zero), Fazzini (10 milioni), Piccoli (25 milioni più bonus), Viti (prestito con diritto di riscatto), Sohm (16 milioni), Lamptey (6 milioni ai quali si aggiunsero i riscatti di giocatori importanti come Fagioli e Gudmundsson.

Non ci vuole molto a capire quale sia l’elemento che tenga insieme quel mercato, con quello appena concluso. Dopo direttore sportivo e mister, uno dimissionario e l’altro esonerato a cavallo della sfida col Lecce dello scorso novembre, la Fiorentina ha cancellato praticamente tutto quello che aveva costruito: via Dzeko, interrotti in anticipo i prestiti di Viti e Nicolussi Caviglia, Sohm spedito a Bologna (in prestito con diritto di riscatto) come parziale contropartita per Fabbian.

Dei giocatori acquistati tra giugno ed agosto insomma, ne son rimasti soltanto tre: Piccoli (che non si sarebbe potuto trasferire perché aveva vestito anche la maglia del Cagliari in Coppa Italia), Lamptey (gravemente infortunato e destinato molto probabilmente a non rimettersi in tempo per la fine della stagione) e Fazzini che, tra chiacchiere con il Bologna e discussioni last minute con la Cremonese, è stato comunque al centro di diverse trattative. Una rivoluzione, quindi, ma anche e forse soprattutto un modo per rinnegare le proprie precedenti convinzioni. Il tutto, senza che questi giocatori abbiano dato praticamente nulla.

Sommando presenze e contributi infatti, si ottiene un quadro desolante: 71 presenze complessive in 4 (Dzeko, Viti, Nicolussi, Sohm) per un totale di 3314’, 3 gol (2 di Dzeko e 1 di Sohm) e 3 assist. Un fallimento tecnico forse senza precedenti e che, già durante questo gennaio, ha pesato come un macigno non solo sulle ambizioni e sulla classifica ma anche su casse, bilancio e possibilità. Lo riporta il Corriere Fiorentino.