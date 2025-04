Corriere Fiorentino: “Deciderà Kean quando tornare. Potrebbe esserci con l’Empoli se si sente pronto o con il Betis”

Moise Kean non è ancora tornato a Firenze dopo aver lasciato il ritiro della Fiorentina martedì scorso per motivi familiari. Il club, consapevole della delicatezza della situazione, non ha imposto al giocatore alcuna scadenza per il rientro, lasciando a lui la decisione su quando tornare. Kean, dopo essere partito da Cagliari, ha fatto un rapido passaggio da Firenze prima di dirigersi all’estero, e la società non farà pressioni affinché sia disponibile per la gara di domenica contro l’Empoli.

La vicenda ha profondamente colpito l’intero ambiente viola, che si è stretto attorno al suo attaccante con parole di vicinanza e gesti di affetto. Dopo la vittoria in Sardegna, compagni, dirigenti e il tecnico Palladino hanno dedicato il successo a Kean. Il d.s. Pradè ha espresso il desiderio di rivederlo con la stessa determinazione, mentre Mandragora, Dodò e altri protagonisti hanno manifestato pubblicamente il loro sostegno.

Kean, autore di 23 gol stagionali tra campionato e Conference League, resta una figura chiave per la squadra, ma in questo momento il calcio passa in secondo piano. Se dovesse sentirsi pronto, potrebbe rientrare in tempo per affrontare l’Empoli e, soprattutto, per prepararsi alla semifinale europea contro il Betis. Tuttavia, tutto dipenderà dal suo stato emotivo, che il club intende rispettare senza forzature. Lo scrive il Corriere Fiorentino.