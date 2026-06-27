Corriere Fiorentino: "De Gea via? Ha un maxi ingaggio da 3 milioni. Non sempre è apparso motivato"

Con l'arrivo di FIlippi arriveranno nuovi stimoli per lo spagnolo?

De Gea potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina. Un'idea che ogni giorno si fa sempre più concreta. Il primo: l’ingaggio. Per un club rimasto fuori dalle coppe, con i ricavi destinati inevitabilmente a calare e costi da ridurre, tre milioni netti a bilancio per un giocatore che va per i 36 anni sono tanti. Forse troppi. Non c’è solo questo però. C'è (anche) la scelta di puntare su un preparatore dei portieri come Claudio Filippi. Nell’ultima stagione infatti, pur chiusa in crescendo e con parate decisive per la salvezza, De Gea non sempre è parso coinvolto e motivato a dovere.

La speranza insomma è che un nuovo allenatore possa regalare all’ex United nuovi stimoli (come successo ad esempio a Maignan al Milan), ma non si può escludere nemmeno che il capitano non reagisca come tutti si augurano. Le tante voci sulla ricerca di un nuovo portiere insomma (Mandas e Falcone i nomi seguiti più da vicino) non sono certo un caso. Lo spagnolo è in bilico, ma anche se dall’Inghilterra parlano di un possibile ritorno allo United di offerte concrete, ad ora, non ce ne sono. Lo scrive il Corriere Fiorentino.