Corriere Fiorentino critico: “La Fiorentina deve fare di più per restare in alto. Limiti nel gioco e nella continuità”

La Fiorentina ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria contro il Lecce

La Fiorentina ha ritrovato fiducia grazie alla vittoria contro il Lecce, che le ha permesso di raggiungere il sesto posto provvisorio in classifica con 45 punti, un record nell'era Commisso dopo 27 giornate. Il gol di Gosens e i tre punti ottenuti rappresentano una base di ripartenza dopo un periodo difficile, anche in vista dell'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. Tuttavia, la statistica evidenzia una difficoltà contro le squadre di bassa classifica, con soli 16 punti raccolti nelle precedenti 11 sfide contro avversarie dal 13° posto in giù.

Nonostante il successo, la squadra di Palladino ha mostrato limiti nel gioco e nella continuità. Il primo tempo è stato avaro di occasioni, con un solo tiro e pochi ingressi in area avversaria. Nella ripresa, la Fiorentina ha perso il controllo del possesso, abbassandosi troppo e concedendo campo al Lecce. Anche i dati offensivi confermano un rendimento sottotono: solo tre tiri in porta, poche connessioni tra Beltran e Zaniolo e una precisione nei passaggi inferiore rispetto agli avversari. L'assenza di Kean ha inciso, con la squadra che ha abusato dei lanci lunghi senza costruire trame efficaci.

Nonostante le difficoltà, la Fiorentina ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta nelle ultime 13 gare, trovando ancora una volta in Gosens un uomo chiave: i suoi tre gol in campionato hanno fruttato cinque punti. Il percorso della squadra si basa su vittorie di misura, con otto successi su tredici arrivati con un solo gol di scarto. Ora, con un marzo ricco di sfide decisive, serviranno miglioramenti sia nel gioco che nella pericolosità offensiva per consolidare le ambizioni europee. Lo scrive il Corriere Fiorentino.