Corriere Fiorentino: “Crisi profonda per la Fiorentina, sconfitta meritata. Palladino boccia Gudmundsson”

Lo stato della Fiorentina è preoccupante, la necessità di una svolta è evidente

La Fiorentina continua a sprofondare in una crisi profonda, subendo un'inaspettata e meritata sconfitta contro il Monza, ultimo in classifica e reduce da cinque sconfitte consecutive, nonostante fosse privo di diversi titolari. E la quarta sconfitta nelle ultime cinque partite (con un solo pareggio contro la Juventus), confermando lo stato preoccupante della squadra. Il gioco dei viola è apparso lento, sterile e privo di idee, dimostrando che il problema non risiede nel modulo adottato, ma in una fragilità più profonda.

Il Monza ha sfruttato al meglio le poche occasioni, trovando il vantaggio con una giocata di Ciurria. Nonostante il tentativo di reazione della Fiorentina, con l'ingresso di Beltran dopo la bocciatura di Gudmundsson che ha accorciato le distanze su rigore, la squadra non è riuscita a cambiare il corso della partita, mostrando debolezze fisiche e mentali evidenti. La necessità di una svolta è evidente, sia attraverso una reazione immediata sul campo che con interventi mirati dal mercato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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