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Corriere Fiorentino, Corvino rientra a Firenze: il weekend sarà tranquillo, ma la prossima settimana...

Reduce da uno dei numerosi viaggi a Milano, Pantaleo Corvino rientrerà a Firenze in giornata e si tornerà a parlare di mercato da lunedì. Il weekend infatti, non prevede incontri importanti e il diret...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 11:16
Corriere Fiorentino, Corvino rientra a Firenze: il weekend sarà tranquillo, ma la prossima settimana... -
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Reduce da uno dei numerosi viaggi a Milano, Pantaleo Corvino rientrerà a Firenze in giornata e si tornerà a parlare di mercato da lunedì. Il weekend infatti, non prevede incontri importanti e il direttore generale potrà così prendersi una breve pausa in vista della settimana che verrà. Corvino proverà a regalare Matteo Politano a Pioli in vista del ritiro di Moena. Lo riporta il Corriere Fiorentino...

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