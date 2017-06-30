Corriere Fiorentino, Corvino rientra a Firenze: il weekend sarà tranquillo, ma la prossima settimana...
Reduce da uno dei numerosi viaggi a Milano, Pantaleo Corvino rientrerà a Firenze in giornata e si tornerà a parlare di mercato da lunedì. Il weekend infatti, non prevede incontri importanti e il diret...
A cura di Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 11:16
Reduce da uno dei numerosi viaggi a Milano, Pantaleo Corvino rientrerà a Firenze in giornata e si tornerà a parlare di mercato da lunedì. Il weekend infatti, non prevede incontri importanti e il direttore generale potrà così prendersi una breve pausa in vista della settimana che verrà. Corvino proverà a regalare Matteo Politano a Pioli in vista del ritiro di Moena. Lo riporta il Corriere Fiorentino...