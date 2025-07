Se per Kean il primo incontro è servito per rendersi conto delle distanze ma anche per ribadirsi la comune volontà di arrivare ad un accordo, i primi colloqui con gli agenti di Mandragora non sono stati positivi come tutti si aspettavano. I rapporti restano buoni, ma la differenza tra le proposte e richieste è ampia. Per questo, va sempre posta attenzione all’interesse del Betis. Lo scrive il Corriere Fiorentino.