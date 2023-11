Corriere Fiorentino: “Con me gioca chi merita”, questo è il principio mai tradito da Italiano. Formazione n. 123

«Con me gioca chi merita». Si presentò così Vincenzo Italiano nell’estate del 2021. Quella contro il Milan, sabato sera, è stata la gara numero 123 sulla panchina della Fiorentina e in nessuna di queste è venuto meno al suo principio. Un lavoro da perfezionista puro, quale è. Lo conferma il fatto che quando ha avuto tempo a sufficienza per preparare una partita nei dettagli, difficilmente la squadra l’ha sbagliata, anche contro avversarie più forti. Un concetto — quello del «gioca chi merita» — portato all’estremo fino ad aver schierato 123 formazioni diverse in altrettante uscite. E il conteggio è destinato a non fermarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.