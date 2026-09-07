Corriere Fiorentino: "Commisso resterà a Firenze fino alla partita con il Napoli compresa"

In occasione della sosta rientrerà negli USA

Non è certo stato l’avvio di stagione che sperava ma Joseph Commisso resterà finché possibile vicino alla squadra. Il presidente della Fiorentina, infatti, tornato in città per l’inizio del campionato e per fare da padrone di casa per il centenario, sarà a Firenze fino alla partita col Napoli compresa.

Soltanto allora, in occasione della sosta e anche a causa degli impegni con l’azienda di famiglia, farà rientro negli Usa. Domani intanto (alle 12) prenderà parte alla presentazione del libro ufficiale del centenario «Fiorentina, un secolo viola» presso la libreria Odeon di Piazza Strozzi, evento al quale sono attesi tanti rappresentanti del club viola. In agenda ci potrebbero essere poi degli incontri con l’Amministrazione, e in particolare con la sindaca Sara Funaro, per affrontare i temi relativi al secondo lotto di lavori per il restyling dello stadio Franchi. Lo riporta il Corriere Fiorentino.