Corriere Fiorentino: “Commisso chiede più impegno da parte di tutti. Non gradite le voci sul nuovo mister”

Commisso ha spiegato a tutti che è arrivato il momento di invertire la rotta

Il club infatti, e in primis il presidente Rocco Commisso, in queste ore ha spiegato molto chiaramente sia allo staff e (soprattutto) ai giocatori che è venuto il momento di invertire la rotta. Qualcosa all'interno della squadra è cambiato, non ci sono dubbi. Da oasi felice a polveriera il passo è stato breve, forse troppo. Per questo motivo la società viola, partendo dal presidente Rocco Commisso, ha chiesto più impegno da parte di tutti. Giocatori e allenatore, che rimane sotto osservazione. Le parole di un possibile esonero e di crepe nello spogliatoio non sono state gradite. Sta di fatto però che il lavoro di Palladino e del suo staff rimane sotto esame, con l'obiettivo di invertire una rotta negativa che dura da troppo tempo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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