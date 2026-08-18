Corriere Fiorentino: “Cessione Fagioli? Nessuna novità, per ora tutto tace. Grosso vuole gli esterni”
Il futuro di Fagioli resta in bilico
A cura di Redazione Labaroviola
18 agosto 2026 09:00
Intanto, mentre non si registrano novità su Fagioli, sono da segnalare le voci dalla Germania sul presunto interesse dei viola per il tedesco di origini nigeriane del Werder Brema Njinmah, conferma di come i viola dovranno completare anche il quadro degli esterni di ruolo che consentano a Grosso di mettere in pratica, oltre al 4-2-3-1 visto venerdì, anche il 4-3-3 originariamente considerato modulo di riferimento. Lo scrive il Corriere Fiorentino.