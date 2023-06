Corriere Fiorentino, Castrovilli non se ne va, la volontà è quella di rinnovare

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere Fiorentino, dopo il rientro dall’infortunio, Gaetano Castrovilli potrebbe essere un perno fondamentale della Fiorentina 23/24. L’entourage del centrocampista pugliese ha fatto sapere alla società viola che la volontà del ragazzo è assolutamente quella di restare alla Fiorentina e addirittura allungare il contratto, in scadenza a giugno prossimo. L’incontro per intavolare la trattativa del rinnovo non è stato ancora programmato, ma se Castrovilli dimostrerà da subito le sue qualità sul campo, presto le due parti potranno sedersi a un tavolo per discutere sia su un fattore economico (possibile aumento) sia per la durata del contratto (3 anni la proposta del club).