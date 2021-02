Corriere Fiorentino, Castrovilli, i grandi club stanno provando a prenderlo: la Fiorentina alza il muro

Le prestazioni in crescendo, le attenzioni della Nazionale, le offerte dei grandi club. Inter Napoli, Roma. In molti stanno provando a prenderlo trovando (per ora) un muro. Un po’ come De Paul. L’altro 10, quello della Fiorentina, risponde con statistiche praticamente identiche: 5 reti, e due assist. Domenica insomma, si sfideranno due tra i centrocampisti più forti della serie A e Prandelli si augura che finisca come all’andata: vinsero 3-2, i viola, grazie a due perle di Castro che, a lungo, son rimaste le ultime. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

