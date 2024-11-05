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Corriere Fiorentino: "Caso Gudmundsson? Potrà concludere il campionato senza intoppi"

Ieri è arrivata un'altra patata bollente per Gudmundsson

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2024 09:09
Corriere Fiorentino: "Caso Gudmundsson? Potrà concludere il campionato senza intoppi" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Oltre all'infortunio rimediato con il Lecce, ieri è arrivata un'altra patata bollente da gestire per Albert Gudmundsson. Il caso di "cattiva condotta sessuale" a suo carico è stato riaperto dal pubblico ministero islandese che ha deciso di ricorrere in appello sfruttando le 4 settimane di tempo disponibili secondo la procedura penale islandese. Il fascicolo adesso passerà alla Corte Nazionale, ma Gud (ancora alle prese con l'infortunio) potrà concludere la stagione sportiva senza intoppi.

Inoltre, il 10 dei viola vista l'assoluzione in data 10 ottobre, potrà essere nuovamente convocato in Nazionale dopo che era stato estromesso dal c.t. Åge Hareide. La notizia di ieri non pare aver minimamente scalfito il calciatore e la Fiorentina che a fine stagione dovrà discutere con il Genoa per il riscatto del cartellino. Mentre il legale dell'islandese, Vilhjálmur Vilhjálmsson, si è detto sorpreso dalla decisione del pubblico ministero di ricorrere in appello. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-i-cinque-principi-del-palladino-pensiero-dalla-semplicita-alla-personalita/275609/

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