Corriere Fiorentino, Bianco a Riga partirà dalla panchina: probabile spazio a partita in corso 

Per questo, in vista del successivo impegno sul campo della Sampdoria (domenica alle 15) contro l’Rfs Italiano varerà un forte turnover. Senza Nico e Sottil in attacco riposeranno quasi sicuramente sia Jovic che Kouame (Cabral e Saponara al loro posto) mentre in difesa si rivedrà Igor. In mezzo al campo invece potrebbero tirare il fiato sia Bonaventura che Amrabat.

A proposito. In molti (specie dopo i recenti gol dello juventino Fagioli e del romanista Volpato) vorrebbero l’esordio da titolare di Alessandro Bianco ma, salvo clamorose sorprese, non sarà così. Per Italiano infatti, nonostante ne stia apprezzando progressi, atteggiamento e capacità di apprendimento, il momento non è ancora arrivato. Questione di ritmi, soprattutto, e di struttura fisica. Il mister non vuole esporlo a rischi eccessivi. Gli darà spazio a partita in corso quasi certamente, e ne segue i progressi con grande attenzione ma, per vederlo nell’undici iniziale, bisognerà aspettare ancora. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

