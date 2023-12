Corriere Fiorentino: “Bastava gestire la partita ma nella natura della Fiorentina lo 0-0 non c’è”

Sembrava una serata tranquilla insomma, nella quale bastava controllare per portarsi via (almeno) il punto che serviva. E invece nel secondo tempo, pronti via, è arrivato il gol del Ferencvaros. Del resto, si sa, lo 0-0 quasi non esiste nella natura di questa squadra. Perché gestire non è il suo forte e perché, là dietro, concede sempre qualcosa. Per recuperarla Italiano si è giocato ancora una volta le due punte, tirando fuori Mandragora e Brekalo (sempre più in difficoltà) e buttando dentro Nzola e Kouame. Lo scrive il Corriere Fiorentino.