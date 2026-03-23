Corriere Fiorentino bacchetta Kean: “La precisione continua a difettare. Perso il confronto con Esposito”

In una stagione tormentata e senza continuità la gara con l’Inter per Moise Kean era segnata sul calendario per svariati motivi: in primis per la titolarità ritrovata in campionato dopo aver saltato le sfide con Parma e Cremonese, poi per la voglia di riscatto dopo i sessanta minuti poco convincenti con il Rakow, conditi da un’uscita dal campo nervosa e irritata al momento della sostituzione che lo ha visto coinvolto. Quindi, ultimo aspetto ma non per rilevanza, quella di ieri è stata per Kean l’ultima partita prima di abbracciare il ritiro della Nazionale in vista del primo atto dei playoff verso i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, al pari di Pio Esposito.

Prima del fischio d’inizio le cifre tra i due erano decisamente simili, con i gol in stagione a vantaggio di Kean (9 a 8) e la media reti per minuti a favore di Esposito (1 gol ogni 225 minuti contro 1 ogni 242): la partita è stata così una sorta di prova generale anche agli occhi del c.t. Gattuso. E lì, proprio nel duello tra centravanti, sopratutto il primo tempo è stato sbilanciato dalla parte del giocatore nerazzurro (a un passo dal gol partita al 94’), andato a segno per la seconda volta consecutiva in A. Kean ha avuto a disposizione più occasioni per un totale di 0,54 xG (i cosiddetti gol attesi) nella prima frazione, per un dato che ha ulteriormente allargato il delta tra le reti previste e quelle concretamente realizzate nel campionato del giocatore.

Pesa, nel computo, sopratutto l’intervento mancato in spaccata sulla riproposizione di Brescianini sul secondo palo. Il sacrificio al classe 2000 non manca, nonché la dedizione anche in fase di non possesso (come nel caso del cartellino giallo collezionato nella ripresa), ma la precisione — marchio di fabbrica nel 2024-25 del giocatore — continua a difettare. Una costante, in questa tortuosa stagione, dopo un’annata da vero «re Mida» nell’area avversaria.

La partita con l’Inter ha mostrato un Kean volitivo, con segnali confortanti su più fronti e in crescita sotto il piano fisico, dopo il problema che aveva fermato il giocatore in un momento in cui le criticità sembravano alle spalle: l’ex Juventus, infatti, a febbraio aveva trovato il gol in tre gare consecutive in campionato, contro Torino, Como e Pisa, prima del nuovo stop. Gli infortuni, però, hanno rallentato la fluidità della stagione di Kean e, come detto, la sua incidenza offensiva è apparsa fin da subito lontana da quella che aveva condotto il ragazzo di Vercelli a segnare 19 gol lo scorso campionato e 25 in tutte le competizioni. La scorsa stagione aveva non solo consegnato al campionato italiano un giocatore finalmente esploso ad alti livelli, ma anche alla Nazionale uno dei suoi punti di riferimento: da settembre 2024 a ottobre 2025, infatti, con la maglia azzurra Kean aveva collezionato una strabiliante statistica di 7 gol in 9 presenze, tra Nations League e qualificazioni mondiali.

Ora, a partire dalla semifinale del playoff contro l’Irlanda del Nord in programma giovedì, l’attaccante viola può puntare a riprendersi anche una certa centralità con l’Italia, con una nazione intera che attende dal 2014 di rivivere un Mondiale. E poi, da aprile, ci sarà ancora tempo, e minuti a disposizione, per salvare la sua, di stagione, e con i suoi gol anche quella della Fiorentina. Lo scrive il Corriere Fiorentino.