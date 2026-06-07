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Corriere Fiorentino avvisa la Fiorentina: “Piccoli? Difficile cederlo bene. Può andare via solo in prestito”

L'ex centravanti è stato pagato 25 milioni più 2 di bonus

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2026 09:52
Corriere Fiorentino avvisa la Fiorentina: “Piccoli? Difficile cederlo bene. Può andare via solo in prestito” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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Prendiamo Piccoli, ex centravanti del Cagliari: costato 25 milioni più 2 di bonus e protagonista di un’annata (9 gol in 44 presenze) decisamente al di sotto delle aspettative. Difficile, per non dire impossibile, cederlo bene. Per questo l’unica soluzione qualora si decidesse di farlo andare via sarebbe un prestito, con la speranza che possa (ri)valutarsi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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