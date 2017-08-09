Corriere fiorentino, adesso il contratto di Federico Chiesa deve essere adeguato, sarà di 1 milione l'anno
Federico Chiesa avrà un nuovo contratto con la società viola, Corvino già al lavoro per il nero su bianco, sarà raddoppiato
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2017 11:03
La Fiorentina si coccola un giocatore già in versione campionato, e guai a parlare di crisi del secondo anno. Federico Chiesa non pare intenzionato a fermarsi e anche nel precampionato ha dimostrato di essere uno dei protagonisti. La rivoluzione in corso non lo ha toccato, nonostante le richieste continue per il suo cartellino ed una maturazione destinata a continuare pure con Pioli. Corvino già lavora per adeguare il suo ingaggio e portarlo almeno al milione annuale.
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