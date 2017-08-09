Corriere fiorentino, adesso il contratto di Federico Chiesa deve essere adeguato, sarà di 1 milione l'anno

Federico Chiesa avrà un nuovo contratto con la società viola, Corvino già al lavoro per il nero su bianco, sarà raddoppiato

La Fiorentina si coccola un giocatore già in versione campionato, e guai a parlare di crisi del secondo anno. Federico Chiesa non pare intenzionato a fermarsi e anche nel precampionato ha dimostrato di essere uno dei protagonisti. La rivoluzione in corso non lo ha toccato, nonostante le richieste continue per il suo cartellino ed una maturazione destinata a continuare pure con Pioli. Corvino già lavora per adeguare il suo ingaggio e portarlo almeno al milione annuale.

Corriere Fiorentino