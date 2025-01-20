Corriere Fiorentino a gamba tesa: “Non si vuole cambiare? Allora la società e Palladino diano delle risposte” 

Brodino insipido" ieri per la Fiorentina

Il pareggio di ieri tra Fiorentina e Torino è un"brodino insipido". La squadra di Palladino pareggia in casa, con un spettacolo ancora più indecoroso rispetto alla sconfitta di Monza. Se lunedì sera, sembrava aver toccato in fondo, la squadra viola ha dimostrato che al peggio non c'è mai fine.

Come fare, quindi? La risposta la deve dare la società. Intervenendo sul mercato e se non vuole cambiare (e tutti hanno assicurato che sia così) pretendendo anche dall'allenatore risposte diverse da quelle date fin qua".

Tra mercato e Palladino, servono delle risposte immediate. E la questione non è di scelte, ma mentalità e voglia. Anche perché Firenze ha finito la pazienza e a fine partita ha fischiato una squadra che in 6 partite ha portato a casa 2 punti. La Curva Fiesole ha fischiato prima i giocatori, poi Palladino, Firenze non vuole più aspettare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/amoruso-i-giocatori-non-sanno-cosa-fare-la-responsabilita-e-di-palladino-i-giocatori-li-allena-lui/285447/#google_vignette