Corriere Fiorentino: “90 milioni investiti sul mercato: Fiorentina obbligata ad offerte temporanee ora”

La dirigenza è infatti reduce da un’altra giornata interlocutoria, nella quale alla valutazione di profili apprezzati come Disasi del Chelsea sono seguite soprattutto difficoltà. Il difensore francese, fuori rosa da qualche mese, ha fatto intendere di non voler lasciare la Premier League (dove anche il West Ham lo segue da vicino) rispedendo al mittente le avances della Fiorentina, che oltre a dover percorrere altre strade è comunque obbligata a formulare offerte temporanee. Reduce da un’estate di investimenti per oltre 90 milioni di euro i viola devono muoversi praticamente a costo zero, senza contare che la concorrenza non manca nemmeno su altri obiettivi, come il romeno Dragusin del Tottenham che tanto piace ai viola ma pure a Milan e Roma. Lo riporta il Corriere Fiorentino.