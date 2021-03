Corriere Fiorentino, un anno senza tifosi: la Fiorentina finora ha perso quasi 9 milioni di euro

Quei seggiolini vuoti, oltre che ad assenza di sostengo o contestazione a seconda dei casi, si sono tradotti anche in diversi milioni in meno nei bilanci delle società. A partire dalla voce abbonamenti. Lo scorso anno la Fiorentina, soltanto con le tessere, aveva incassato 6.412.766 euro. Cifra totalmente azzerata. Il rosso si allarga. Le ultime sei partite casalinghe dello scorso campionato hanno determinato una perdita complessiva di altri 2,4 milioni di euro. La stagione in corso invece nelle stime societarie dovrebbe determinare perdite per gli altri 10 milioni per quello che riguarda l’attività di biglietteria. A oggi i calcoli di previsione societari si attestano già circa 6 milioni andati in fumo. A fine campionato secondo le analisi il totale delle perdite ammonterà a circa 12,4 soltanto per queste voci. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

LEGGI ANCHE, CORRIERE FIORENTINO, CASTROVILLI, SI COMPLICA IL RECUPERO PER BENEVENTO MA CERCHERÀ DI FORZARE I TEMPI