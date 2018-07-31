Corriere di Torino: i vincoli dell'affare Pjaca, ora serve uno sforzo da parte della Fiorentina
Continua la trattativa tra la Juventuse la Fiorentina per Marko Pjaca. La società gigliata dovrà fare uno sforzo e acquistare un giocatore a titolo definitivo: che sia il croato, vero pallino e obiett...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2018 12:22
Continua la trattativa tra la Juventuse la Fiorentina per Marko Pjaca. La società gigliata dovrà fare uno sforzo e acquistare un giocatore a titolo definitivo: che sia il croato, vero pallino e obiettivo numero uno di Corvino, o Sturaro, con i bianconeri che a quel punto accetterebbero il prestito con diritto di riscatto per l'esterno.
Fonte: Corriere di Torino