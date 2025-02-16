Corriere dello Sport: “Zaniolo e la rivincita personale. Palladino ha scelto, farà la punta”

Zaniolo si prepara a chiudere un cerchio lungo 10 anni

Nicolò Zaniolo si prepara a chiudere un cerchio lungo dieci anni, tornando al Franchi da protagonista nella sfida tra Fiorentina e Como. Dopo un percorso che lo ha portato da Firenze a esperienze in Italia e all'estero, il classe '99 è alla ricerca di una nuova stabilità e di un posto centrale nella squadra viola. Il suo ritorno assume un significato speciale, dato il suo passato nelle giovanili della Fiorentina, dove ha mosso i primi passi nel calcio professionistico.

Nonostante sia un esterno naturale, Zaniolo potrebbe essere schierato come centravanti per sostituire lo squalificato Kean, ruolo già sperimentato con alterne fortune da Gasperini all'Atalanta. Palladino ha lavorato su questa soluzione in settimana, valutando anche alternative come Beltrán e Gudmundsson. Il talento e le qualità fisiche di Zaniolo lo rendono un'opzione interessante, ma resta da vedere se riuscirà a esprimersi al meglio in questa posizione inedita.

Dopo le difficoltà con Aston Villa e Atalanta, Zaniolo sa che questa nuova avventura a Firenze potrebbe essere decisiva per la sua carriera. A 26 anni, ha scelto di fare un passo indietro per ritrovare la centralità persa nei club di livello Champions. Tornare al Franchi da titolare, magari anche da attaccante, rappresenterebbe una piccola rivincita per lui, dimostrando di poter ancora essere un protagonista nel calcio italiano. Lo riporta il Corriere dello Sport.