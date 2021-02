Corriere dello Sport, Vlahovic è il bomber della Fiorentina: 8 i gol segnati in campionato

Cesare Prandelli lo ha consacrato “centravanti” della sua Fiorentina e Dusan Vlahovic non si è fatto attendere. E’ lui, il ragazzone serbo, l’unica certezza offensiva della squadra viola. Otto i gol stagionali segnati in A, di cui 7 arrivati nelle ultime 11 partite, che senza i tre legni scheggiati in campionato tra pale e traverse avrebbe potuto fargli già tagliare il traguardo della doppia cifra di marcature. Dusan si è ritrovato titolare e trascinatore. E’ bastato metterlo al centro del gioco d’attacco della Fiorentina che quella maglia numero 9 sulle spalle è diventata detonatore di entusiasmo e di freddezza, da cecchino vero, un po’ come aveva fatto intuire di essere in Serbia, ancora ragazzino. Lo riporta il Corriere dello Sport.

