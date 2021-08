Corriere dello Sport, Vlahovic-Atletico: c’è l’accordo. Rilancio Commisso: 5 milioni a Vlahovic e 5 all’agente

C’è l’accordo tra Dusan Vlahovic e l’Atletico Madrid, ma Rocco Commisso potrebbe far saltare il banco. Ecco quanto scritto dal Corriere della Sera. Stando a quanto riportato dal quotidiano, la Fiorentina non offrirebbe un prolungamento del contratto all’attaccante serbo (in scadenza 2023), ma proporrebbe un sostanzioso ritocco dell’ingaggio che porterebbe l’attaccante serbo a guadagnare da 800 mila a 5 milioni di euro a stagione. Nell’offerta è inclusa anche una commissione da 5 milioni per il suo agente, Darko Ristic.

Nel frattempo, i Colchoneros e la Fiorentina sono arrivati all’accordo: mancherebbe solo il via libera del Presidente Commisso. Sarà lui, in caso di risposta negativa da Vlahovic alla ricca controproposta viola, a chiudere un affare che porterebbe nelle casse del club 50 milioni di euro più di eventuali 10 di bonus facilmente raggiungibili più una percentuale sulla futura rivendita (intorno al 20%). Tra Atletico e entourage di Vlahovic, aggiunge il quotidiano, ballerebbero un paio di milioni per le commissioni: Ristic chiede 7 milioni di euro, l’Atletico, al momento, ne ha offerti 5.

