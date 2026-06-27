Corriere dello Sport: "Viery primo colpo della Fiorentina. Lo voleva anche il Newcastle"

Il blitz di Paratici testimonia la nuova linea societaria: tutto o quasi sullo scouting

La Fiorentina batte il primo colpo. Si chiama Viery, difensore centrale del Gremio, classe 2005. Il mercato viola inizia col botto perché lavorando sottotraccia Fabio Paratici ha anticipato tante altre società europee. C'era una clausola da 50 milioni di euro sul calciatore, ma al Gremio andranno 'solo' 15 milioni più 2 eventuali di bonus, questo anche perché i viola sono riusciti a sfruttare le difficoltà economiche del club di Porto Alegre.

Viery, cercato anche da diversi club italiani oltre che dal Newcastle, è stato convinto dal progetto viola e dovrebbe essere a Firenze nei prossimi giorni, forse già all'inizio della prossima settimana. Il blitz di Paratici testimonia quella che è la nuova linea societaria: tutto, o quasi, sullo scouting. Lo riporta il Corriere dello Sport.