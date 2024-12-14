Corriere dello Sport: “Variabile Palladino, la società a gennaio potrebbe non intervenire”

Se tutto è perfettibile, lo è anche questa Fiorentina che vince

Se tutto è perfettibile, lo è anche questa Fiorentina che vince, vola e sogna. Raffaele Palladino, alla vigilia della sfida con il Lask, ha spiegato che sarebbe «un pazzo a cambiare qualcosa che sta funzionando». Verissimo. Come è altrettanto vero che di fronte a una stagione che dischiude orizzonti molto interessanti sarebbe da pazzi non considerare i correttivi per migliorare ancora. Solo che nel caso della Fiorentina c'è una variabile in più e questa variabile si chiama proprio Palladino.

Il quale avrà un peso specifico fondamentale nelle decisioni da prendere alla luce dell'uscita di scena di Bove e del caso Biraghi/Parisi, che si sommano ad altre questioni a lungo dibattute (vedi il ruolo di vice Kean). Il tecnico, con il lavoro sul campo, potrebbe anche permettere alla Fiorentina di non intervenire (O intervenire in maniera minima) sul mercato di gennaio, cosa che la società non disdegnerebbe. Oppure potrebbe bussare alle porte del club per chiedere uno o due innesti. In ogni modo, sarà decisivo. Le piccole/grandi questioni sono cinque. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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