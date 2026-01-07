Corriere dello Sport: “Vanoli avanti con il 4-1-4-1. Gosens giocherà al posto di Ranieri”

Avanti con il 4-1-4-1 e Kean titolare: Vanoli si presenta all’Olimpico con una conferma sostanziale e una novità, se così vogliamo chiamarla, nella formazione che stasera affronta la Lazio alla ricerca della continuità di risultati indispensabile per conquistare la salvezza. E le conferme sono anche dentro il sistema di gioco ancora scelto per la quarta volta di fila dopo il cambio tattico deciso contro l’Udinese: oltre al centravanti, dal primo minuto ci si aspetta Gosens per Ranieri e poi stop. Andando con ordine e cominciando ovviamente dalla difesa a copertura di capitan De Gea, dove la coppia di centrali sarà formata da Comuzzo e Pongracic perché bene hanno fatto insieme in queste partite e perché il 21enne friulano ha recuperato dalla contusione rimediata tre giorni fa. Altrimenti, via libera a Pablo Marí. Le fasce ora: Dodo a destra e Gosens appunto a sinistra e stavolta il tedesco è in vantaggio su Ranieri, che però rimane pronto all’eventuale chiamata se il tecnico varesino dovesse optare per una Fiorentina più coperta sul lato mancino con un elemento più difensore dell’ex Atalanta.

Nulla di differente rispetto all’Udinese nel mezzo, salvo sempre decisioni prese in extremis da Vanoli che ha tutto oggi per le scelte anti Lazio: di sicuro ci sarà Fagioli, ora regista e ora intoccabile dall’alto di un rendimento schizzato verso l’alto nell’ultimo mese, con l’ex Juventus protetto nel suo ruolo di diffusore di palloni e lanci dalla linea a quattro formata da Parisi sempre versione ala/trequartista a destra, Mandragora e Ndour mediani di contenimento e inserimento, Gudmundsson sempre a sinistra forse però un po’ meno largo e un po’ più dentro al campo per essere servito in corsa. Fazzini ancora out: è tornato ad allenarsi in gruppo solo lunedì e c’è bisogno di tempo per reinserirlo gradualmente. Dubbi e/o alternative? Sohm per Ndour, mentre Solomon e Fortini saranno risorse in corsa per allargare – loro sì – le fasce e ampliare la zona d’attacco viola. E tutti e dieci per Moise Kean. Lo scrive il Corriere dello Sport.