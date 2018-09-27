Corriere dello Sport: tutti vogliono Chiesa. E adesso può valere 100 milioni, I dettagli...

Federico Chiesa è sulla bocca di tutti: in Italia le big lo guardano molto interessate, dalla Juventus all’Inter. Dall’estero invece lo tengono d’occhio i club più blasonati: Real Madrid, il Chelsea d...

Federico Chiesa è sulla bocca di tutti: in Italia le big lo guardano molto interessate, dalla Juventus all’Inter. Dall’estero invece lo tengono d’occhio i club più blasonati: Real Madrid, il Chelsea di Sarri, il Barcellona e squadre della Germania. Il valore di Federico è alto, potrebbe raggiungere anche i 100 milioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.