Corriere dello Sport: “Tentativo della Fiorentina per Carlos Forbs ma lui ha detto no all’Italia”

La Fiorentina sta valutando più fronti, serviranno tre-quattro esterni

Questo non toglie che la Fiorentina stia valutando più fronti, anche perché serviranno tre-quattro esterni. Negli ultimi giorni è stato fatto un tentativo per il portoghese Carlos Forbs, ventiduenne del Club Brugge che però ha escluso l'Italia come destinazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.