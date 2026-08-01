Corriere dello Sport: “Tentativo della Fiorentina per Carlos Forbs ma lui ha detto no all’Italia”
La Fiorentina sta valutando più fronti, serviranno tre-quattro esterni
A cura di Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 09:40
Questo non toglie che la Fiorentina stia valutando più fronti, anche perché serviranno tre-quattro esterni. Negli ultimi giorni è stato fatto un tentativo per il portoghese Carlos Forbs, ventiduenne del Club Brugge che però ha escluso l'Italia come destinazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.