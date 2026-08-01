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Corriere dello Sport: “Tentativo della Fiorentina per Carlos Forbs ma lui ha detto no all’Italia”

La Fiorentina sta valutando più fronti, serviranno tre-quattro esterni

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 agosto 2026 09:40
Corriere dello Sport: “Tentativo della Fiorentina per Carlos Forbs ma lui ha detto no all’Italia” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
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Questo non toglie che la Fiorentina stia valutando più fronti, anche perché serviranno tre-quattro esterni. Negli ultimi giorni è stato fatto un tentativo per il portoghese Carlos Forbs, ventiduenne del Club Brugge che però ha escluso l'Italia come destinazione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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