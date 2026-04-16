Corriere dello Sport svela: "Vanoli se verrà confermato si troverà una casa "vera""

Oggi il tecnico della Fiorentina vive al Viola Park

Nonostante le assenze di Kean («stiamo cercando di recuperarlo, perché il percorso non è finito e abbiamo bisogno di lui»), Parisi («valutiamo l’edema di giorno in giorno»), Fortini, Brescianini («penso di averlo per Lecce») comunque non in lista Uefa, più lo squalificato Dodo, stasera sostituito da Comuzzo (opzione alternativa Harrison terzino) in una formazione che vedrà il rientro dal primo minuto di Solomon e di nuovo Fagioli e Gudmundsson dopo lo stop in campionato. «I duelli individuali faranno la differenza, poi dovremo essere più incisivi, più attenti, più cattivi a voler mettere il pallone in porta, perché a decidere sono sempre gli episodi. Abbiamo un piano-gara e ci proveremo, sapendo che il Crystal Palace è una grande squadra. Futuro? Io devo guardare il presente e finire quello che è stato iniziato, che sembra poco ma è tanto. Quando faccio qualcosa, poi voglio continuarlo: la camera qui al Viola Park è la mia casa. Magari a giugno mi cacciano». O magari, se confermato, si troverà una casa “vera”. Lo riporta il Corriere dello Sport.