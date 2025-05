Corriere dello Sport svela: “La Fiorentina per Beltran in estate aveva rifiutato 15 milioni dal Galatasaray”

Questa sera Lucas Beltran sarà titolare nell’attacco della Fiorentina, complice l’assenza di Kean per infortunio e la squalifica di Zaniolo. Il tecnico Palladino punterà quindi sulla coppia Beltran-Gudmundsson, vista già in tre occasioni stagionali con un bilancio positivo in campionato (due vittorie) ma una sconfitta in Conference. Sarà una gara importante per l’argentino, chiamato a incidere in un momento chiave della stagione, con la Fiorentina ancora in corsa per l’Europa.

Beltran, però, non ha finora rispettato le attese: solo sei gol messi a segno contro i dieci della scorsa stagione. Nonostante un investimento da 18 milioni di euro e un contratto fino al 2028, il suo ruolo in squadra è rimasto indefinito. La mancanza di continuità e l’incertezza sul suo utilizzo hanno frenato la crescita di un giocatore su cui la società aveva puntato forte.

In estate non è escluso un suo addio, specialmente se dovessero arrivare offerte concrete. Già la scorsa estate il Galatasaray aveva messo sul piatto 15 milioni, ma la Fiorentina aveva rifiutato. Ora, con il finale di stagione alle porte e tre partite decisive in vista, Beltran ha l’occasione per rilanciare le sue ambizioni o per attirare nuovi pretendenti. Lo riporta il Corriere dello Sport.